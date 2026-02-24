Cremonese, Nicola: "L’ultimo terzo del nostro campionato parte dal Milan. Può capitare di vincere contro le più grandi, ma statisticamente è difficile"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, si è così espresso in conferenza al termine di Roma-Cremonese:

Il fatto che la Cremonese sia partita bene rende difficile rientrare nella mentalità della lotta salvezza?

“Bisogna anche vedere chi si incontra. Vincere a Roma non è facile per nessuno, a maggior ragione in questo momento. Nei primi sessanta minuti abbiamo mostrato un’identità importante, stasera abbiamo sbagliato sui calci piazzati. Avere fatto punti nella prima non significa che ora non ci si crede più, li abbiamo raccolti nella prima parte del campionato e come dico sempre ognuno raccoglie i punti quando può. Ora ci aspetta il Milan dopo che nelle ultime cinque abbiamo sfidato Inter, Atalanta, Roma e una diretta concorrente come il Genoa, il nostro ultimo terzo di campionato si concluderà con altre squadre. Io so che quando uno crede in quello che fa può mantenere l’equilibrio e trasformare la tensione in entusiasmo, cercando di riuscire in ciò che si desidera”.

Crede che sia venuta meno la lucidità negli ultimi metri?

“In questo momento forse manca la capacità di spostare gli equilibri emotivi della partita. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata tatticamente, nella ripresa abbiamo avuto un paio di occasioni. Da qua in avanti i dettagli saranno fondamentali, non dobbiamo perdere convinzione in quello che facciamo. Io credo ciecamente nel lavoro settimanale, stasera ho visto una squadra con il giusto piglio, rispetto e non timore per l’avversario. La pecca è stata la lucidità mancata sui piazzati, cosa che solitamente ci riesce bene. Dobbiamo imparare a diventare ancora più incisivi come siamo stati nella prima parte di campionato, io continuo a mantenere la mia convinzione”.

Cosa ha detto alla squadra a fine partita?

“Io penso che questo sia il reale momento della Cremonese, il nostro campionato. Abbiamo fatto una prima parte incredibile, ma sappiamo che bisognerà lottare fino all’ultimo e siamo intenzionati a farlo. Riconosciamo la qualità dell’avversario che avevamo davanti stasera, se si riesce ad essere abili per 95′ può capitare di portare a casa punti”.

Quale pensa sia il momento del blackout?

“Non penso ci sia un blackout, le difficoltà nascono da una sequenza di avversari importanti. Può capitare di vincere contro le più grandi, ma statisticamente è difficile nonostante le si affronti con voglia e convinzione. L’ultimo terzo del nostro campionato parte dal Milan, poi ci saranno tante partite in cui servirà essere abili contro squadre che lottano per il nostro obiettivo”.