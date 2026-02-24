A quattro mesi dal Mondiale si dimette Advocaat, ct della cenerentola Curaçao

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La nazione di Curaçao, la più piccola a qualificarsi per il Mondiale 2026, dovrà fare a meno del suo allenatore, l'olandese Dick Advocaat, che si è dimesso per motivi familiari. Lo ha annunciato la Federcalcio locale sui propri social. "Dick Advocaat si è dimesso con effetto immediato dal suo incarico di allenatore di Curaçao", si legge, spiegando che il 78enne "dedicherà tutta la sua attenzione alla figlia, che soffre di problemi di salute". "Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio", ha aggiunto Advocaat nel comunicato.

Imbattuta nelle qualificazioni, l'isola è diventata il territorio più piccolo ad aver mai ottenuto la qualificazione per una Coppa del Mondo, con una superficie di 444 km quadrati e una popolazione di poco meno di 160.000 abitanti. Advocaat è stato sostituito da un altro olandese, Fred Rutten, che ha allenato in particolare Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord e Schalke 04. Curaçao affronterà Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador nel Gruppo E. (ANSA).