Contro il Parma, il Milan ha calciato 25 tiri verso la porta senza trovare il gol

È arrivata domenica sera la seconda sconfitta in campionato dei rossoneri dopo quella casalinga della prima giornata contro la Cremonese, datata 23 agosto e che aveva fatto presagire un'altra stagione. Partita persa 0-1 che lascia quindi vuoto il tabellino dei rossoneri che non sono riusciti a superare le barricate difensive dei crociati. Eppure le occasioni ci sono state eccome: come riporta Opta, il Milan ha calciato ben 25 volte senza però trovare la via del gol. Era dal 4 aprile 2022 che i rossoneri non effettuavano almeno 25 tiri in un match di Serie A senza trovare la via del gol. In quell'occasione fu 0-0 il risultato finale.

Molte occasioni non sfruttate da parte del Diavolo, a volte imprecisione, a volte sfortuna, vedi il palo interno di Leao che danza sulla riga di porta ed esce, a volte salvataggi casuali dei giocatori del Parma che sono riusciti a rendere invalicabile la propria porta. Con la partita di ieri inoltre è arrivato il secondo match di questo campionato senza reti segnate, dopo quella dell'Alianz Stadium. Per trovare una partita a San Siro terminata con 0 gol da parte dei padroni di casa dobbiamo tornare all'anno scorso nel match tra Milan e Atalanta, perso anche quello 0-1.