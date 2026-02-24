Contro il Parma, il Milan ha calciato 25 tiri verso la porta senza trovare il gol

Contro il Parma, il Milan ha calciato 25 tiri verso la porta senza trovare il golMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:50News
di Antonello Gioia

È arrivata domenica sera la seconda sconfitta in campionato dei rossoneri dopo quella casalinga della prima giornata contro la Cremonese, datata 23 agosto e che aveva fatto presagire un'altra stagione. Partita persa 0-1 che lascia quindi vuoto il tabellino dei rossoneri che non sono riusciti a superare le barricate difensive dei crociati. Eppure le occasioni ci sono state eccome: come riporta Opta, il Milan ha calciato ben 25 volte senza però trovare la via del gol. Era dal 4 aprile 2022 che i rossoneri non effettuavano almeno 25 tiri in un match di Serie A senza trovare la via del gol. In quell'occasione fu 0-0 il risultato finale. 

Molte occasioni non sfruttate da parte del Diavolo, a volte imprecisione, a volte sfortuna, vedi il palo interno di Leao che danza sulla riga di porta ed esce, a volte salvataggi casuali dei giocatori del Parma che sono riusciti a rendere invalicabile la propria porta. Con la partita di ieri inoltre è arrivato il secondo match di questo campionato senza reti segnate, dopo quella dell'Alianz Stadium. Per trovare una partita a San Siro terminata con 0 gol da parte dei padroni di casa dobbiamo tornare all'anno scorso nel match tra Milan e Atalanta, perso anche quello 0-1.