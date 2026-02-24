Champions League, i risultati della serata: Inter eliminata dal Bodo Glimt

Ieri alle 23:10
di Andrea La Manna

Terminata la prima serata dei ritorni dei play-off di Champions League che ha emesso i primi quattro verdetti: agli ottavi passano il Bodo Glimt, il Bayer Leverkusen, il Newcastle e l'Atletico Madrid. Questi tutti i risultati della serata.

I TABELLINI

INTER-BODO GLIMT 1-2 (AGG. 2-5)
58' Hauge
72' Evjen
75' Bastoni

BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS 0-0 (AGG. 2-0)

NEWCASTLE-QARABAG 3-2 (AGG. 9-3)
4' Tonali
6' Joelinton
50' Duran
52' Botman
57' Cafarquliyev

ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE 4-1 (AGG. 7-4)
23' Sorloth
36' Ordonez
48' Cardoso
76' Sorloth
87' Sorloth