Borghi sottolinea: “Il Milan ha avuto due problemi: sfortuna e occasioni sprecate”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così Milan-Parma:

“La questione offensiva è da segnalare. Io ho avuto l’impressione che l’incapacità del Milan non sia stata figlia ne del valore assoluto del parco attaccanti del Milan, ne di una proposta poco offensiva, il Milan ha sbagliato lì davanti. Poi Leao è stato molto fortunato, quel palo interno nella maggior parte dei casi va dentro, lo stesso Fullkrug è entrato e ha avuto una buona occasione, è Pulisic che ha sbagliato qualche occasione. Il Milan ha sprecato tante occasioni, non come in altre partite che non le ha avute. Il Milan ha avuto quel problema lì”