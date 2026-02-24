Hauge manda a casa l'Inter: clamorosa eliminazione dalla Champions per i nerazzurri

di Andrea La Manna

Contro ogni pronostico, il Bodo Glimt batte l'Inter anche a San Siro nel match di ritorno e elimina i nerazzurri dalla Champions League. Le speranze di rimontare il 3-1 dell'andata vengono spezzate dall'ex rossonero Jeans Petter Hauge che, sfruttando un errore di Akanji, segna lo 0-1 in tap-in. Addirittura doppio vantaggio dei norvegesi con il gol di Evjen al 75', che però viene dimezzato dopo 3 minuti dal gol di Bastoni. Finisce con una grande delusione per l'Inter che, da vice campione d'Europa, esce ai play-off. 

TABELLINO
INTER-BODO GLIMT 1-2 (AGG. 2-5)
58' Hauge
72' Evjen
75' Bastoni
 