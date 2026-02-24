Cattaneo: "Che il Milan sia arrivato a pensare di competere con l'Inter, con gli evidentissimi limiti della rosa, è un risultato superiore ai valori della squadra"

Nel profilo Tik Tok de La Repubblica, Marco Cattaneo si è espresso così dopo Milan-Parma

"Se l'Inter mette le mani sul suo 21esimo scudetto è certo per la sua forza ma anche per le mille imperfezioni delle sue sfidanti. Quella che ci ha provato più a lungo è stata il Milan, frutto di una stagione senza coppe e concentrato unicamente sul percorso in campionato. Ha vinto il derby d'andata, poi ha visto ingrandirsi il divario come una crepa nel ghiaccio, prima 5, poi 7 infine 10 dopo la sconfitta interna col Parma che ha chiuso a San Siro una striscia di 24 risultati utili. Che sia arrivato a fine febbraio a pensare di competere lo scudetto all'Inter, con gli evidentissimi limiti della rosa, è stato un risultato superiore ai valori della squadra. Il Milan ha bisogno della Champions League per rinforzarsi d'estate con 2-3 colpi che dovranno fare la differenza, a partire dal centravanti. Il Milan in primis doveva aggiustare il disastro della stagione precedente, anche in società, e il Milan l'ha fatto. Poi c'era il lato b, bramare, che avrebbe dovuto spingere il Milan a desiderare qualcosa di più una volta tappate le falle. Partire con le tre punte a San Siro, contro il Parma, una squadra con un blocco così basso, sarebbe stato così improponibile?"