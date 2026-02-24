Milan-Parma, Capuano: "Audio tra arbitro e sala Var in occasione del gol del Parma è un concentrato di confusione ed errori di comunicazione"

Ieri alle 22:40News
di Niccolò Crespi

Giovanni Capuano, noto giornalista ed opinionista sportivo è intervenuto così sul proprio account X in merito ai gravi errori successi in Milan-Parma e a tutta la confusione emessa dall’uso della VAR.

"L’audio tra arbitro e sala Var in occasione del gol del Parma è un concentrato di confusione ed errori di comunicazione. Un sistema che si auto protegge o che è avariato non l’avrebbe reso pubblico. Invece lo abbiamo sentito tutti, il che demolisce qualsiasi teoria del complotto o similari".

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (40'st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari) (40'st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17'st Pavlović); Pulisic (17'st Füllkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (14'st Nicolussi), Keita, Ordoñez (14'st Sørensen), Valeri; Strefezza (31'st Ondrejka), Pellegrino (48'st Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.
Gol: 39'st Troilo (P).
Ammoniti: 32' Saelemaekers (M), 3'st Troilo (P), 7'st Leão (M).