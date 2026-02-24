MN - Collovati contro il VAR: "È una barzelletta. Così com'è non serve a nulla"

Giorni complicati per il Milan: dalla sconfitta casalinga contro il Parma fino al conseguente -10 dall'Inter. Per non parlare dell'ennesimo torto arbitrale. Per affrontare questi argomenti, ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto Fulvio Collovati.

Il Var continua a combinare disastri.

"Se ne stanno accorgendo tutti ora, sto dicendo da tre mesi che il Var è una barzelletta all'italiana. Ha tolto potere agli artbitri che ormai non decidono più. Anche il più grande arbitro, tipo Doveri, aspetta sempre la decisione del Var. Decisione diventata comica: a volte interviene, a volte non può farlo, poi il protocollo. Una pagliacciata da risolvere, mi stupiscono che i vertici non hanno ancora risolto questo problema. Il campionato deve essere deciso dal campo, non dal Var. Così com'è non serve a nulla".