Borghi e i problemi offensivi: “Il Milan ha fatto la partita, tante occasioni non concretizzate”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così Milan-Parma:

“Il Milan arrivava alla partita con 24 giornate consecutive senza sconfitte, 19 gare consecutive andando in rete, è arrivato il Parma e tutte queste cose le ha cancellate. Una partita che porta anche alla questione arbitrale. La partita l’abbiamo vista, il Parma era partito anche forte con l’occasione di Pellegrino. Poi il Parma si è difeso, un Parma in salute, sempre rimasto in posizione tranquilla, avrebbe gradito lo 0-0 ma poi si è trovato a vincerla con un episodio di cui adesso parliamo. Ieri non ho avuto la sensazione di una squadra impacciata, lenta, poco propositiva, il Milan la partita l’ha giocata. I guai capitati a Gabbia e Loftus, il Milan si è presentato con la formazione più offensiva della stagione. Ha ritrovato la sua coppia principale davanti, ha messo due mezze ali di incursione, Bartesaghi nei tre dietro, Jashari è entrato bene. Io ho visto un Milan che la partita l’ha fatta, ha creato ma non ha concretizzato.