Pistocchi sull'ostruzione da angolo: "Lo fanno tutti? Vi sembra giusto, aderente allo spirito del giuoco?"

vedi letture

Non smette di far discutere il caso del gol del Parma che ha permesso alla squadra di Carlos Cuesta di vincere a San Siro contro il Milan domenica pomeriggio. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa mattina, l'arbitro Piccinini non verrà fermato ma è stato comunque bocciato per non aver convalidato subito la rete ed essere ricorso all'ausilio del Var. Una decisione che lascia perplessi in moltissimi, tra cui il giornalista Maurizio Pistocchi che sul suo profilo X ha condiviso la sua riflessione in merito.

Le parole di Pistocchi sulla decisione dell'AIA di non sanzionare Piccinini: "Per il designatore arbitrale Rocchi il gol di Troilo del Parma contro il Milan era regolare. Eppure il regolamento certifica che “mettersi sulla traiettoria dell’avversario per ostruirlo e bloccarlo anche senza contatto” è fallo, e quindi quello che fa Valenti è un comportamento irregolare Lo fa l’Arsenal, lo fa il Milan (lo conferma Landucci), lo fanno tutti? E vi sembra giusto, corretto, aderente allo spirito del giuoco?"