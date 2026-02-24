Lazio, operazione riuscita per Rovella. Salterà la partita contro il Milan del 15 marzo
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Lazio, dopo la partita di Cagliari, perde di nuovo Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste, infatti, nel pomeriggio si è sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata in Sardegna. L'intervento, come sottolinea la società, "è perfettamente riuscito" con il calciatore che "inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste".
Scontata la sua assenza negli spareggi mondiali dell'Italia di fine marzo, la speranza, da parte di Rovella, è quella di tornare in campo entro maggio per concludere la stagione con la Lazio e puntare, in caso di qualificazione, a rientrare nel gruppo di Gattuso per il Mondiale. (ANSA).
