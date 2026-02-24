MN - Collovati ridimensiona le ambizioni del Milan: "Scudetto? Non mi sono mai illuso. Il grande obiettivo del Diavolo è la Champions"

Giorni complicati per il Milan: dalla sconfitta casalinga contro il Parma fino al conseguente -10 dall'Inter. Per non parlare dell'ennesimo torto arbitrale. Per affrontare questi argomenti, ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto Fulvio Collovati.

Sogno scudetto giunto al termine?

"Direi di sì. Non mi ero illuso nemmeno prima, ritenevo che l'Inter come solidità e soluzioni offensive, rispetto al Milan, abbia qualcosa in più. E puntualmente questo si è verificato. Il Milan quando deve attaccare ha qualche difficoltà, si esprime meglio in ripartenza. Ho sempre detto che Allegri puntasse alla Champions e in Champions ci arriverà. Ed è un grande obiettivo per questo Milan".

Quindi credeva alle parole di Allegri quando parlava di Champions e non scudetto?

"Ci credevo, per quale motivo doveva alimentare cose in cui non credeva. Conoscevamo i limiti di questa squadra".