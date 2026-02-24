Minoliti: "Il Milan ha carenze enormi: Allegri aveva fatto richieste precise per gennaio, non rispettate"

Il giornalista Nino Minoliti è intervenuto come ospite nel lunedì sera di Sportitalia e ha commentato la situazione del Milan, sia alla luce di quanto successo nel weekend contro il Parma, sia alla luce di quelle che sono le ambizioni future della squadra rossonera. Di seguito le parole di Minoliti che ha idee precise su come dovrà muoversi il club milanista l'anno prossimo, specialmente se dovesse tornare la Champions League.

Le parole di Minoliti: "Questa squadra avrà bisogno di una campagna da 200 milioni per fare la Champions l'anno prossimo! Questa squadra ha carenze enormi! Allegri aveva fatto richieste precise per gennaio! Di tutte le sue richieste non è stata rispettata neanche una! L'anno prossimo se il Milan andrà in Champions, cosa che mi sembra sicura, ci va a fare che cosa? L'anno prossimo ricorrono i vent'anni dell'ultima vittoria del Milan nella Champions. Nonostante siano passati tutti questi anni, il Milan è ancora la seconda squadra per numero di Coppe dei Campioni vinte dopo il Real Madrid. Il Milan va in Champions per accontentarsi dei 30 milioni di bilancio? Non è possibile! Allora è una società che non ha le spalle per reggere il peso di una storia di un club come il Milan!"