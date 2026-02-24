Champions League, Atletico Madrid-Brugge 4-1: spagnoli agli ottavi
Dopo il 3-3 dell'andata, gli spagnoli battono 4-1 il Club Brugge e volano agli ottavi di finale. Apre le danze il centravanti Sorloth al 23' che sembra mettere tutto in discesa per la squadra del Cholo, salvo poi essere raggiunti pochi minuti dopo da Ordonez, che riapre le speranze qualificazione per il club belga. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, nel secondo emerge la superiorità tecnica della squadra di casa che al 49' si riporta in vantaggio con il gol di Cardoso e ad un quarto d'ora dalla fine Sorloth, autore di una tripletta, chiude di fatto i conti, ampliando nuovamente il suo score personale con un bel gol al volo al minuto 87. Eliminati i nerazzurri che però, tra andata e ritorno, hanno fornito due prestazioni di tutto rispetto recando non pochi problemi agli spagnoli.
TABELLINO
ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE 3-1 (7-4 agg.)
23' Sorloth
36' Ordonez
48' Cardoso
76' Sorloth
87' Sorloth
