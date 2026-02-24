Ordine su Pulisic: "Si è esaurita la vena d'oro? Probabile"

Franco Ordine, nel suo editoriale pubblicato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato così del Milan e di Christian Pulisic: "E non a caso porta ancora una volta sulle tracce di Capitan America che nei primi mesi del torneo è stato un cecchino favoloso e decisivo (10 gol e 2 assist il suo bottino), mentre in quelli successivi, per via di una salute precaria, ha avuto una parabola discendente testimoniata dagli sprechi di Firenze per proseguire fino a ieri sera col Parma, specie nel primo tempo.

Il miglior Pulisic avrebbe sbavato la prima palletta, non la seconda conclusione. Si è esaurita la vena d’oro? Probabile. Di solito le migliori esibizioni coincidono con il periodo di maggiore splendore fisico e morale. In panchina, ieri sera, Pulisic sostituito aveva la faccia della retrocessione".