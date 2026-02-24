Alphadjo Cissè dopo l'intervento: "Ancora più forte di prima, ci vediamo!"
La stagione di Alphadjo Cissè, giovane talento acquistato dal Milan nel mercato di gennaio, si è interrotta bruscamente alla prima partita dopo l'ufficialità: rimasto in prestito al Catanzaro per concludere la stagione, l'attaccante italiano classe 2006 ha riportato un infortunio muscolare che lo ha portato a essere operato ieri in Finlandia. Stop di quattro mesi per la rottura del tendine della coscia destra: un infortunio che lo terrà lontano dai campi, di fatto, fino all'estate.
Dopo l'intervento chirurgico, Alphadjo Cissè ha voluto mandare un messaggio tramite i suoi canali social. Con una storia Instragram il calciatore ha scritto: "Ancora più forte di prima, ci vediamo!". Atteggiamento positivo, dunque, per affrontare questa sfida complicata. In questa stagione il calciatore italiano aveva segnato 6 gol in 22 partite di Serie B, alla prima stagione da professionista.
