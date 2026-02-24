Gozzini: "Oltre il danno, la beffa: il Milan che recriminava il fallo avversario e dunque il rigore, si è ritrovato a dover fare a meno di Loftus e con un fallo a sfavore".

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Loftus-Cheek: "Otto settimane di recupero: il Milan non riavrà Loftus-Cheek prima di fine aprile. Significa di fatto rinunciare a lui per il gran finale di stagione e per le sfide che da ora in avanti la squadra si troverà ad affrontare. Conseguenza di quanto accaduto ieri pomeriggio a San Siro: erano infatti da poco passate le 18 quando il centrocampista inglese è stato duramente colpito dal portiere del Parma in uno scontro aereo. Oltre il danno, la beffa: il Milan che recriminava il fallo avversario e dunque il rigore, si è ritrovato a dover fare a meno di Loftus e con un fallo a sfavore. Il gioco è ripreso con la battuta del portiere gialloblù.

Nel pomeriggio di ieri l’intervento e la nota del club: “A Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane”.