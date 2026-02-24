Tom Brady saluta l'Italia: il messaggio di ringraziamento a Ibra e il Milan

È calato il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e con esso molti dei grandi sportivi che sono giunti in Italia da tutto il mondo nelle ultime settimane, stanno lasciando la nostra penisola. Tra le leggende dello sport che sono passate da Milano e da San Siro anche Tom Brady, leggendario quarterback della NFL che ha scritto pagine di storia del football americano con le maglie di New England Patriots (soprattutto) e Tampa Bay Buccaneers. Mercoledì scorso Brady è stato ospite di Zlatan Ibrahimovic a San Siro per Milan-Como.

Lunedì Brady, di ritorno negli Stati Uniti, ha pubblicato un post di ringraziamento in cui sono citati anche Ibra e il Milan: "Abbiamo fatto il miglior viaggio a Milano per tifare alcune incredibili stelle dello sport, trascorrendo allo stesso tempo dei momenti di qualità esplorando e imparando da tante nuove persone e nuovi luoghi. Le relazioni si costruiscono attraverso le esperienze condivise e non c’è niente di più bello che scoprire nuove città insieme alle persone che ami (ci è mancato solo Jack, impegnato con la stagione di basket a casa). Dalla nostra famiglia Delta, a Zlatan e AC Milan, l’ospitalità di questa splendida città ha reso tutto ancora più piacevole fin dal nostro arrivo. Grande sport, ottimo cibo (in questo viaggio ho vinto la medaglia d’oro per la pizza), e persone ancora migliori. Amo sempre trovare il tempo per connettermi, imparare e condividere momenti come questo. Alla prossima volta. Grazie mille"