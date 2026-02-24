Pisa e Verona ormai spacciate? Entrambe sono distanti 9 punti dalla salvezza
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Fiorentina batte il Pisa nel derby toscano e aggancia Lecce e Cremonese al terzultimo posto a quota 24. Decide il match un gol di Kean al 13' pt. Pisa sempre ultimo, distante 9 punti dalla salvezza. (ANSA).
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
