Pisa e Verona ormai spacciate? Entrambe sono distanti 9 punti dalla salvezza
Oggi alle 19:40
di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Fiorentina batte il Pisa nel derby toscano e aggancia Lecce e Cremonese al terzultimo posto a quota 24. Decide il match un gol di Kean al 13' pt. Pisa sempre ultimo, distante 9 punti dalla salvezza. (ANSA).