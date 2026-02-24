MN - Collovati su Leao: "A volte fa bene, altre sbaglia. È questo calciatore qui, indolente"

Giorni complicati per il Milan: dalla sconfitta casalinga contro il Parma fino al conseguente -10 dall'Inter. Per non parlare dell'ennesimo torto arbitrale. Per affrontare questi argomenti, ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto Fulvio Collovati.

Di Leao cosa pensa? E Pulisic?

"Leao è questo calciatore qui, indolente, a volte ti fa la grande giocata e a volte è assente. A volte sbaglia, a volte fa bene: è questo. Il suo limite è sempre stato la continuità. I tifosi a volte fischiano, ma non possono cambiarlo. Pulisic forse è un po' in calo, evidentemente paga qualcosa. Ha fatto un ottimo girone d'andata, ora è in calo".

E ora?

"Il Milan è ancora secondo, non ti puoi aspettare di più. Sta facendo di più rispetto a quello che è il suo obiettivo, forse si è illuso qualcuno con lo scudetto ma non è ancora pronto. Ci vuole qualcuno che rinforzi il centrocampo, un attaccante da 20 gol. Il Milan dovrà prendere qualcuno".