Canovi: "Il Milan una delusione, avrebbe dovuto osare di più"
Dario Canovi, operatore di mercato, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Tuttomercatoweb.com per affrontare i temi centrali emersi da questo ultimo weekend di Serie A Enilive. Canovi si è concentrato principalmente sulla lotta in vetta alla classifica che vede una Inter sempre più lanciata e un Milan che non ha sfruttato l'occasione per fare il solco tra sè e il quinto posto.
Le parole di Dario Canovi sulla parte alta della graduatoria e sulla lotta per il titolo: "Scudetto all'Inter? L'unica rivale possibile era il Napoli ma è stato sfortunato sotto tutti i punti di vista. Non c'erano altri rivali possibili. Poteva essere un avversario, ma è una delusione perché avrebbe dovuto osare di più per pensare di competere con l'Inter"
