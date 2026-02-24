Bonanni torna su Milan-Parma: "Ritengo che il contatto Corvi-Loftus-Cheek fosse da rigore"

vedi letture

Massimo Bonanni, ex giocatore oggi opinionista, ha parlato così di Serie A e di Milan. Un estratto delle sue parole:

SULLA LOTTA CHAMPIONS

"È una situazione che non permette ad oggi di escludere nessuno. A parte la Roma, che sta facendo bene, tutte le altre sono a rischio. L'Atalanta inizialmente sembrava fuori ma si è ripresa alla stragrande. L'unica che ad inizio stagione non era data in lotta è il Como, che penso possa rimanere in lizza ma che difficilmente ce la farà. Personalmente credo che il Napoli ce la farà, anche perché ieri ha fatto una grande partita, mentre per il quarto posto vedo più una lotta fra Roma e Juventus. Chiudo dicendo che i bianconeri mi hanno stupito, sono tornati nuovamente vulnerabili".

SUI GRAVI ERRORI IN MILAN-PARMA

"Per me quello fischiato ad Hojlund in Atalanta-Napoli non può mai essere fallo. In Milan-Parma invece ritengo che il contatto Corvi-Loftus Cheek era rigore, mentre il gol di Troilo può essere regolare..".