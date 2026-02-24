Crisi Pulisic, Ordine: "Quando è stato sostituito aveva la faccia della retrocessione"

Franco Ordine, noto giornalista e opinioista sportivo, è intervenuto così nel suo personale editoriale pubblicato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Questa una sua breve considerazione sul difficile momento stagionale vissuto da Christian Pulisic:

"E non a caso porta ancora una volta sulle tracce di Capitan America che nei primi mesi del torneo è stato un cecchino favoloso e decisivo (10 gol e 2 assist il suo bottino), mentre in quelli successivi, per via di una salute precaria, ha avuto una parabola discendente testimoniata dagli sprechi di Firenze per proseguire fino a ieri sera col Parma, specie nel primo tempo. Il miglior Pulisic avrebbe sbavato la prima palletta, non la seconda conclusione. Si è esaurita la vena d’oro? Probabile. Di solito le migliori esibizioni coincidono con il periodo di maggiore splendore fisico e morale. In panchina, ieri sera, Pulisic sostituito aveva la faccia della retrocessione".

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (40'st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari) (40'st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17'st Pavlović); Pulisic (17'st Füllkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (14'st Nicolussi), Keita, Ordoñez (14'st Sørensen), Valeri; Strefezza (31'st Ondrejka), Pellegrino (48'st Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Gol: 39'st Troilo (P).

Ammoniti: 32' Saelemaekers (M), 3'st Troilo (P), 7'st Leão (M).