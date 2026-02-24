Altro weekend, altra multa per il Milan: ritardo sia nel primo che nel secondo tempo

vedi letture

Uno dei dati certi di questa stagione del Milan non arriva dal campo ma dai comunicati del Giudice Sportivo al termine del weekend. Oggi, come accade di consueto all'indomani della fine della giornata di campionato, è stato emesso il documento con le decisioni relative al 26° turno di campionato che riguardano squalifiche, multe e tutto ciò che viene stabilito dalla Giustizia Sportiva. E come detto, come accaduto molte altre volte in stagione, è comparsa la notifica di una multa per il Milan.

Il club rossonero è stato multato per 20.000 euro a causa del ritardo sia nel primo che nel secondo tempo. Una sanzione più salata non solo perchè si è verificata due volte nell'arco della stessa serata ma anche perché recidiva se si guarda il resto dell'annata. Il comunicato recita: "Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".