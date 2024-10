Cosa ha fatto il Real Madrid! Cinque gol nel secondo tempo al Borussia Dortmund per ribaltare lo 0-2

Secondo successo in questa Champions League per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che se l'è vista brutta contro il Borussia Dortmund, riuscendo però poi a vincere per 5-2 dopo essere stata sotto di due gol dopo il primo tempo. Di Malen e Gittens le reti dei tedeschi, ma nella ripresa è cambiato tutto. Prima Rudiger, poi Vinicius e infine Lucas Vasquez hanno ribaltato il risultato dal 60' all'83', prima delle altre due reti di Vinicius Junior che ha fissato il finale.