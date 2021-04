Costa (sottosegr. Salute): “Il ritorno del pubblico allo stadio è un segnale di ritorno alla normalità"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha parlato del ritorno del pubblico agli stadi. Queste le sue parole: “Il ritorno del pubblico allo stadio è un segnale di ritorno alla normalità. Lo sport può essere il volano per tornare a vivere come prima. L’11 giugno ci deve vedere preparati e così abbiamo deciso di aprire al pubblico per la finale di Coppa Italia. Non vogliamo aprire gli stadi ai mille, ma in percentuale rispetto alla capienza degli impianti. Ci troviamo in stadi all’aperto e credo che le condizioni di trasmissione del virus possano essere sotto controllo. Lo sport poi può essere precursore rispetto ad altri eventi. Stadi aperti per l’ultima di campionato? Stiamo ragionando sulla cosa. Pensare ai singoli eventi è più facile. Anche agli Internazionali di Tennis ci sarà il pubblico. Dobbiamo tenere monitorati i numeri della pandemia.