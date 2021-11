Costacurta: "Al Milan serve un miracolo per superare il girone. Porto molto pericoloso"

Alessandro Costacurta, storico ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Porto: "Devono fare un miracolo per superare il turno e questo mette pressione alla squadra che però non sembra subirla anzi sembra essere capace di venire fuori anche da queste situazioni. All'andata il Milan ha subito la pressione del Porto, squadra che trovo molto simile all'Atletico di qualche anno fa. È una squadra molto pericolosa e lo ha già dimostrato. Il Milan ha subito tantissimo, anche più che a Liverpool".