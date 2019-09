Costacurta: "Al Milan vedo più confusione che organizzazione"

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il successo del Milan a Verona: "In previsione della prossima partita questo è un grande risultato, tranquillizza ed aiuta l'atmosfera. Non mi sembra ci siano stati miglioramenti, quando si cerca di cambiare in questa maniera l'organizzazione e la tattica all'inizio subentra anche un po' di confusione. Vedo più confusione che organizzazione, non solo nel Milan e anche in quelle squadre che hanno cambiato idee di calcio".