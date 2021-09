Costacurta: "Ci sarà emozione per il Milan, San Siro aiuterà"

Billy Costacurta è intervenuto a Sky Sport 24, commentando il match in programma tra poco fra Milan e Atletico Madrid: “Credo ci sia tanta emozione tanta emozione per il Milan, che giocherà contro una squadra che fa dell'esperienza, della malizia e della cattiveria agonistica uno dei suoi punti di forza. Sinceramente se c’è una squadra che può mettere in evidenza i limiti del Milan è l’Atletico Madrid. In questo caso parliamo di due squadre che a mio parere hanno condizioni diverse. Conterà molto l’entusiasmo. Questo è uno stadio a cui i giocatori dell’Atletico Madrid sono abituati però è lo stadio di casa del Milan, San Siro ti aiuta anche se è la prima di Champions League”