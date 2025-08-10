Costacurta: "De Winter è un ragazzo che è cresciuto e credo possa farlo ancora"

Billy Costacurta, nel suo intervento a Sky Sport 24, ha parlato sull'attualità del mercato rossonero, con il Milan alla ricerca di un nuovo difensore. Le sue parole:

De Winter per il Milan la convince?

"E' sicuramente un ragazzo che è cresciuto e credo possa farlo ancora. Il problema è questo: nel caso in cui riuscisse a salire ancora di livello potrebbe realmente far parte di una grande squadra. Il vero problema degli ultimi anni del Milan sono state proprio le prestazioni dei difensori e questo problema è risolvibile solo con le crescite individuali dei giocatori. Finché queste non cresceranno, il Milan non andrà da nessuna parte".