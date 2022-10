Costacurta: "Il Milan è cresciuto tanto. De Ketelaere? Anche Sheva all'inizio faticò"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così a Sky del match di stasera del Milan contro il Chelsea: "Questa squadra è cresciuta tantissmo e lo ha dimostrato soprattutto in Champions League l'anno quando ha giocato senza paura. Oggi può subire solo la fisicità, questo Milan può lottare contro questo Chelsea. Si parla ovviamente tanto di Giroud, ma io credo che sarà fondamentale l'altro ex del match, cioè Tomori. Le prestazioni individuali dei quattro difensori saranno fondamentali. De Ketelaere? Ci sono miei ex compagni che per i primi mesi non l'hanno mai vista e poi hanno fatto benissimo, vincendo anche il pallone d'oro. Anche Sheva all'inizio ha faticato".