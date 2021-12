Costacurta: "La partita di Madrid ha dato forza ed esperienza al Milan"

Billy Costacurta è intervenuto a Sky Calcio - L'Originale ritornando sulla partita vinta dal Milan in Champions League in casa dell'Atletico Madrid, che ha permesso ai rossoneri di restare in corsa per i play-off: “Io credo che la partita con l’Atletico Madrid sia stata una meravigliosa distrazione, che abbia dato tanta forza ed esperienza al Milan per i prossimi impegni".