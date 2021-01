Costacurta: "Mandzukic al Milan? Credo che sia corretto chiedere un parere ad Ibra"

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta dal salotto di Sky Sport ha parlato del possibile arrivo di Mario Mandzukic in rossonero e della possibilità che la società abbia chiesto un parere a Ibrahimovic: “Mandzukic? Io credo che possa essere corretto chiedere, in maniera non ufficiale, a Ibra un parere sul suo acquisto. Lo si faceva anche ai nostri tempi quando ero uno dei senatori dello spogliatoio. Magari non direttamente, ma qualcosa secondo me si è mosso in questo senso".