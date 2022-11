Costacurta su Ibra: "Esalta le doti degli altri: mi aspetto il suo solito apporto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Billy Costacurta, intervistato da Tuttosport, questa mattina in edicola, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic il cui rientro è previsto per gennaio. Queste le sue dichiarazioni: "Mi aspetto il suo solito apporto, ovvero giocate di qualità con la capacità di coinvolgere tutti i compagni. Giroud sta facendo il suo, anzi, sta sorprendendo per quanti gol ha segnato pensando alla sua storia, ma non ha la capacità di esaltare le doti degli altri come Ibra. Dal mio punto di vista, Zlatan anche al 50% del suo massimo potenziale rimane più forte di Giroud".