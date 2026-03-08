Costacurta su Ricci: "Fa piacere che rigori così, che per me non lo sono mai, non vengano considerati tali"

Nel post partita del Derby di Milano di Sky Sport 24, durante il Club, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato l'episodio del tocco di mano di Samuele Ricci: "Fino ad adesso questi rigori li hanno sempre dati. Mi piace il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa e quindi rigori così, che per me non lo sono mai ma fino a due settimane fa lo era, non vengano più considerati tali".

Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

MILAN-INTER 1-0

Marcatori: 35’ Estupinan

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.