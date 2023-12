Credi ancora in questo modo di giocare? Pioli: "La squadra è stata bene in campo"

Nel post partita di Atalanta-Milan 3-2 mister Pioli, intervenuto in conferenza stampa, parla delle posizioni dei propri giocatori.

Credi ancora in questo modo di giocare? "Credo che a livello tattico non abbiamo fatto una brutta partita, magari concedendo qualche occasione in cui non abbiamo difeso bene. La squadra è stata bene in campo".