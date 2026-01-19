Cremonese e Verona si annullano: pareggio a reti bianche
Nella penultima partita della ventunesima giornata del campionato di Serie A Enilive, un match cruciale in chiave salvezza, la Cremonese e l'Hellas Verona si sono annullate a vicenda: 0-0 il risultato finale allo stadio "Giovanni Zini". Un punto che, senza dubbio, fa molto più comodo alla squadra lombarda allenata da mister Davide Nicola piuttosto che a quella di mister Zanetti che rimane l'ultima in classifica e ancora in crisi totale di risultati e punti.
DATA E ORARI DELLA 21ESIMA GIORNATA
16/01/2026 Pisa-Atalanta 1-1
17/01/2026 Udinese-Inter 0-1
17/01/2026 Napoli-Sassuolo 1-0
17/01/2026 Cagliari-Juventus 1-0
18/01/2026 Parma-Genoa 0-0
18/01/2026 Bologna-Fiorentina 1-2
18/01/2026 Torino-Roma 0-2
18/01/2026 Milan-Lecce h. 20:45 1-0
19/01/2026 Cremonese-Verona 0-0
19/01/2026 Lazio-Como h. 20:45 DAZN
