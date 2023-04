Cresce l'attesa a Casa Milan: tifosi in coda per gli ultimi biglietti e il museo

Cresce l'attesa in città per la partita di questa sera tra Milan e Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Presso Casa Milan, sede del club rossonero, si registrano in questi minuti lunghe file sia per la visita al Museo che per acquistare gli ultimissimi biglietti rimasti per la sfida delle 21 a San Siro.

Situazione a Casa Milan pic.twitter.com/FRU08p9N9y — Piastrismo (@PaganoMattia) April 12, 2023