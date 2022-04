Crespo su Giroud: "È un vincente, abituato a lasciare il segno nelle grandi sfide"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato di Giroud. Queste le sue parole: "Senza Ibra, lì davanti tocca a Giroud fare la parte di Zlatan e trascinare i compagni a un successo che sarebbe meritato. Parliamo di un vincente abituato a lasciare il segno nelle grandi sfide, Giroud è uno di quei calciatori che vivono per partite come questa. E per obiettivi come quelli del Milan di quest’anno".