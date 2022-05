Crespo su Zaniolo: "Se dovesse andare al Milan dovrà adeguarsi ai rossoneri, non il contrario"

MilanNews.it

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato così di Zaniolo, nome accostato al Milan proprio dalla rosea: "Il Milan di Pioli ha vinto lo scudetto perché ha avuto un grandissimo spirito di gruppo, perché tutti si aiutavano, tutti collaboravano e così si sono superate le difficoltà. Ecco, Zaniolo, se davvero andrà al Milan, dovrà calarsi in questo ambiente. Dovrà essere lui ad adeguarsi al Milan, e non viceversa. Dovrà dimostrarsi pronto a inseguire gli avversari, disponibile a recuperare il pallone, aggressivo nel pressing. Per lui si tratterebbe di un salto di qualità che gli farebbe raggiungere la definitiva maturità".