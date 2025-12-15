Crezzini un disastro in Milan-Sassuolo: "Direzione di gara pieni di errori"

La prima direzione di gara a San Siro per il giovane arbitro Valerio Crezzini non poteva andare peggio. Il fischietto della sezione di Siena si è reso protagonista di una prestazione decisamente insufficiente, punita dai principali quotidiani sportivi italiani con una votazione unanime: 4,5. Non poteva andare peggio di così, ma in effetti gli errori commessi da Crezzini sono stati tanti, anzi, troppi.

La Gazzetta dello Sport, voto 4,5: "Sbaglia subito con il giallo mancato a Saelemakers e prosegue con una direzione piena di errori fino al gol di Pulisic annullato ingiustamente".

Il Corriere dello Sport, voto 4,5: "Ad insistere troppo con i giovani, si rischia di fare la fine di Icaro. Crezzini ha sbagliato completamente partita, l’avvisaglia si è avuta subito, il mancato giallo per Saelemaekers dopo un pio di minuti doveva essere un campanello d’allarme. Poi, un disastro: come fa a essere fallo quello di Loftus-Cheek su Candé e a non esserlo quello di Pavlovic su Cheddira (per tacere di Tomori-Lauriente)? Male, ma sicuramente la Commissione (c’era un OT) avrà saputo come premiarlo. Pavlovic tocca con il piede destro il sinistro di Cheddira, che è in vantaggio sul pallone e sta cercando di proteggerlo, per giocarlo: fallo netto, chiaro, non visto da Crezzini e soprattutto dal VAR. Annullato un gol a Pulisic, Crezzini vede (solo lui) un fallo di Loftus-Cheek su Candé, ma si tratta di due mani solo appoggiate (non c’è alcuna spinta) sulla schiena. Avreste dato un rigore per una roba del genere? Se Rocchi risponde sì, si rimangia quanto dice sempre, le gare non si decidono per mezze cose. E’ in offside Rabiot sul colpo di testa di Loftus-Cheek, la mette dentro ma non vale. Rischia moltissimo Tomori quando, da dietro, senza poter prendere il pallone, travolge Lauriente. Siamo al limite, ci sarebbe il discorso dell’imprudenza ma...".

Tuttosport, voto 4,5: "Esordio a San Siro da dimenticare... Nel primo tempo mancano due gialli (Saelemaekers e Gabbia), il 3-1 di Pulisic è annullato per una “spintina” di Loftus-Cheek su Cande e nel finale l'intervento in area di Pavlovic su Cheddira è molto al limite".

