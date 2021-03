Criscitiello: "Complimenti al Milan, quanto onore"

I complimenti li merita il Milan perché nonostante infortuni, Sanremate e avversari più forti, riesce comunque a vincere a Verona, a restare a galla, a non far scappare del tutto l'Inter anche se molti giochi sembrano compromessi ed è un bene vedere il Milan così grintoso e voglioso di fare bene. La serie A ha bisogno del Milan. Questi ragazzi stanno facendo una grandissima stagione e il secondo posto sarebbe il giusto premio. Certamente, in estate, serviranno rinforzi. Il primo: prolungare Donnarumma, il secondo trovare un difensore centrale, terzo e più importante dopo Donnarumma trovare una bella prima punta. A Ibra bisogna solo dire grazie per aver contribuito al rilancio della squadra, del brand e della società. Ha fatto benissimo al Milan e ha vinto la sua scommessa ma pensare di andare avanti con Ibra sarebbe un grave errore. Al massimo, se proprio volete, dategli un posto in società ma l'attacco affidiamolo ad una punta giovane e forte. Sanremo, d'altronde, ha consacrato l'Ibra spettacolo. Una nuova vita lo aspetta, questa con gli scarpini forse finisce qui.