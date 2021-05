Criscitiello: "Milan, mercato al contrario"

Un passaggio sul mercato del Milan che si sta giocando la qualificazione in Champions con dieci calciatori in scadenza di contratto. Un errore colossale. Un errore è stato anche quello di rinnovare, tra 11 calciatori in scadenza, solo Ibrahimovic. Sono partiti dal più vecchio, a 7 milioni di euro. Donnarumma è sempre più lontano e perdere un talento del vivaio, classe 1999, a zero è una sconfitta di tutta la società. Tanti rinnovi sono ancora fermi sulla scrivania di Gazidis. Il Milan ha peccato di inesperienza ed è arrivato troppo lungo sui temi dei rinnovi. Oggi ne paga le conseguenze. L'unica speranza è il ritorno in Champions League, altrimenti qualcuno (Gazidis) dovrebbe dare delle spiegazioni ma soprattutto prendere una decisione: al Milan, senza risultati, si va a casa. Lui, finora, non è mai stato messo in discussione e sinceramente dopo i fallimenti sul campo, sul mercato e con la SuperLega non ne comprendiamo il motivo.