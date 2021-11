Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic? Leao: "Preferisco lavorare con CR7"

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro del Portogallo in vista delle sfide con Irlanda e Serbia: "Ci aspettano due finali, non giochiamo per il pareggio. Vogliamo vincere entrambe le gare per avere il primo posto nel girone. Siamo il Portogallo, entriamo in campo sempre con la voglia di conquistare la vittoria. Irlanda e Serbia sono due squadre molto forti, dobbiamo restare concentrati anche se ci sarà un po' d'ansia per la qualificazione".

Sei più felice di lavorare con Ibrahimovic o con Cristiano Ronaldo? "Cerco sempre di imparare da loro, sono due grandi giocatori. Sono più felice di condividere il campo con CR7 perché è un giocatore che ammiro molto".