Cruciani risponde a Cassano: “Faccia nomi e cognomi, chi sono i coglioni? Vada su Wikipedia a vedere perché non siamo la Corea del Nord”

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Nel corso dell'ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha risposto agli attacchi arrivati negli scorsi giorni da Antonio Cassano per aver, secondo l'ex fantasista, continuato a difendere Allegri nonostante il suo giudizio negativo in merito al lavoro svolto dal tecnico. Queste le sue parole:

"Mi rivolgo ad Antonio Cassano, Antonio però bisogna fare i nomi e cognomi, chi sono i coglioni, chi sono le merde, perché così le hai definite. Sarebbero quei giornalisti e anche non giornalisti che tengono bordone, che stanno dietro a Massimiliano Allegri o ad altri potenti vecchi del calcio che tu vorresti eliminare e di cui vorresti fare piazza pulita. I coglioni devono andare fuori dai coglioni, le merde anche, che significa che devono sparire? Devono essere azzittiti? Devono rimanere senza lavoro? Qui non siamo nella Russia di Putin, non siamo in Corea del Nord, vai a consultare Wikipedia così capisci, qui le merde non vengono eliminate facilmente. Cassano sarebbe perfetto per fare il Beria di Stalin, ancora una volta caro Antonio, vai su Wikipedia e capisci chi è".