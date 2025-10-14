CT Ecuador: "Estupinan sta bene, è a disposizione"

di Manuel Del Vecchio

In vista dell'amichevole di questa notte (mezzanotte) tra Ecuador e Messico, il ct ecuadoregno Sebastián Beccacece ha parlato a "El Canale del Futbol" delle condizioni di Estupinan, uscito durante l'amichevole contro gli USA per un problema alla caviglia. Queste le sue parole:

“Sta bene, sta bene. Lo avremo a disposizione, è in buone condizioni”.