CT Ecuador: "Estupinan sta bene, è a disposizione"
In vista dell'amichevole di questa notte (mezzanotte) tra Ecuador e Messico, il ct ecuadoregno Sebastián Beccacece ha parlato a "El Canale del Futbol" delle condizioni di Estupinan, uscito durante l'amichevole contro gli USA per un problema alla caviglia. Queste le sue parole:
“Sta bene, sta bene. Lo avremo a disposizione, è in buone condizioni”.
