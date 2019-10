Curci: "Giampaolo il tecnico più completo che abbia mai avuto. Non mi spiego cosa sia successo al Milan"

Gianluca Curci, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Marco Giampaolo, ex tecnico rossonero: "Ce l'ho avuto al Siena. L'allenatore più completo tatticamente che ho mai avuto. Magari peccava nel rapporto con i giocato. Ho avuto Spalletti ma non solo, ma lui è stato il più bravo. Le indicazioni del tecnico le seguono tutti i giocatori. Alla Samp anche ha fatto bene, non mi spiego cosa sia successo al Milan. Con lui prendevamo pochi gol. Si è evoluto ma non mi spiego questo epilogo, come mai non ci sia stato questo salto di qualità".