Curva Sud in silenzio anche ieri contro il Club Brugge: il motivo

Alle volte in serate del genere è spesso il pubblico di San Siro a trascinare la squadra verso la vittoria. Come successo sabato sera in occasione della sfida contro l'Udinese, anche ieri la Curva Sud Milano è rimasta in silenzio fino all'ottantesimo minuto.

Nel corso della partita, infatti, si sono sentiti più i tifosi del Club Brugge, ma a 10 minuti dalla fine della partita si è alzato un ruggito dal secondo blu che avrà fatto sicuramente tremare le gambe agli avversari, giocatori e tifosi. Ma perché questo silenzio? Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che la Curva Sud Milano ha protestato per i prezzi dei biglietti per le gare contro Napoli e Juventus.