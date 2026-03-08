Curva Sud: "Sosterremo senza striscioni e bandiere: troppi i divieti imposti senza alcuna logica"

Si riporta di seguito parte del contenuto della fanzine della Curva Sud rossonera in occasione del Derby Milan-Inter di questa sera. In particolare il testo che spiega i motivi che hanno portato alla scelta di non esibire la coreografia, indipendenti dalla volontà del tifo organizzato rossonero. LEGGI QUI l'approfondimento e la spiegazione di MilanNews.it.

"II Derby.

Arriviamo alla partita che conta più di ogni altra, con un distacco troppo ampio per quelli che sono i reali demeriti del Milan, un distacco che garantisce alla squadra più onesta e forte di tutte le galassie la possibilità di non rischiare una lotta punto a punto che in anni recenti è costata carissimo alla seconda squadra di Milano.

Tuttavia, nel derby non contano nè punti di differenza nè la classifica, nel derby conta solo la supremazia cittadina, conta solo vincere contro di loro, conta tornare a casa attraversando le strade e i quartieri di Milano con il brivido di vederla più bella perché è rossonera, perché tutto è più bello quando non ci sono i tristi colori di quei ridicoli complessati che non perdono occasione per danneggiare l'immagine di Milano in Europa.

Oggi conta solo vincere e stasera si vedrà quanto lo vogliamo, quanto saremo in grado di dare al nostro Milan per spingerlo all'assalto, compatti e uniti più che mai per noi stessi e per il Diavolo. Sosterremo come sempre i ragazzi senza striscioni, bandiere, stendardi e coreografie, troppi infatti i divieti e i paletti imposti senza alcuna logica che condizionano il nostro modo di sostenere la squadra a San Siro e la cosa folle è che nel resto degli stadi le regole sono diverse, basti vedere i settori che popoliamo e coloriamo ad ogni trasferta per capire quanto sia triste uno stadio militarizzato come ormai è diventato San Siro.

Nota a margine ma non di secondaria importanza: oggi prima della partita una delegazione di ragazzi della Curva Sud e dell'AIMC, come accade ormai da anni, ha consegnato ai City Angels tutti i generi di prima necessità raccolti in settimana.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito attivamente a questa ennesima iniziativa di solidarietà".